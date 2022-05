Linguaglossa, sull’Etna arriva la panchina gigante VIDEO

L'installazione dell'opera del designer Chris Bangle in un punto panoramico

CATANIA – Una panchina rossa gigantesca, sospesa a mezz’aria da un elicottero su un paesaggio vulcanico: è la scena davanti a cui si sono trovati alcuni spettatori a Piano Provenzana, questa mattina, quando una riproduzione in grande scala di una panchina è stata piazzata su un’altura, in un punto panoramico. L’iniziativa, promossa dalla Proloco di Linguaglossa, fa parte del progetto Big Bench, che sostiene le comunità, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano le grandi panchine.

La panchina rossa

L’opera di Piano Provenzana si unisce infatti a una rete di 212 opere simili, sparse in tutta Europa. Ideato dal designer Chris Bangle, il progetto ha lo scopo di attrarre visitatori e offrire un’opportunità per scattare fotografie, proiettando in questo modo il luogo scelto per l’installazione su una platea mondiale.

L’esecuzione materiale del progetto è stata guidata dalla ProLoco di Linguaglossa, che sulla base del progetto fornito da Bangle ha reperito i materiali e assemblato materialmente l’opera. La messa in posa, in un punto panoramico a 1530 metri di quota, è stata fatta con un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Catania.