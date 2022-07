L’Italia ancora nella morsa del caldo: cosa accadrà nei prossimi giorni

Lungo tutta la Penisola le temperature saranno oltre le media stagionale

Dopo qualche giorno di tregua, con temperature leggermente più basse, si torna alle alte temperature con l’anticiclone africano che tornerà a colpire l’Italia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a mercoledì 13 luglio trascorreremo giornate all’insegna di un tempo stabile e soleggiato, con valori termici sostanzialmente in media col periodo, gradevoli, grazie anche ai valori di umidità non troppo elevati; da segnalare inoltre qualche temporale di calore su Alpi e Appennini, più probabile nella giornata di martedì 12 luglio.

Le buone notizie però finiscono qui: come già accaduto diverse volte in questa prima parte d’Estate nei giorni successivi si ripeterà una particolare configurazione sull’Europa centro-meridionale: il blocco ad Omega. In sintesi, possiamo identificarlo come un’area anticiclonica “bloccata e alimentata” da due centri di bassa pressione, localizzati ai suoi fianchi (uno nell’oceano Atlantico, al largo della Penisola iberica e l’altro sull’Europa sud-orientale) e in grado di stazionare in un’ampia zona per molto tempo: esso è responsabile delle ormai tipiche ondate di calore dei mesi estivi, nonché di un blocco della dinamicità atmosferica. Vista l’origine sub-tropicale delle masse d’aria, oltre al tanto sole, da giovedì 14 ci aspettiamo una nuova e più forte impennata dei valori termici: ciò si tradurrà in nuove ondate di caldo, con i termometri pronti a schizzare, questa volta diffusamente, oltre i 38°C, ma localmente anche fino a 41-42°C sulle pianure del Nord e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Queste condizioni meteo climatiche potrebbero accompagnarci fino alla fine del mese: questo tipo di blocco atmosferico infatti è molto duro da scalfire e al momento non sono previsti break incisivi; qualche fenomeno temporalesco potrà bagnare i settori alpini tra venerdì 15 e sabato 16, ma si tratterà di temporali molto localizzati e di breve durata.

Nel dettaglio

Lunedì 11. al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo più nubi sulle Alpi del Triveneto (occasionali rovesci). Al Centro: bel tempo prevalente, cielo poco nuvoloso. Al Sud: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre stabile.

Martedì 12. al Nord, cielo poco nuvoloso. Temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: temporali sull’ Appennino, in locale estensione verso le pianure adiacenti. Al Sud: temporali sui rilievi, sereno altrove.

Mercoledì 13: al Nord, cielo poco nuvoloso ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente, più caldo. Al Sud: ampio soleggiamento.

Tendenza: nei giorni successivi tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l’anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo specie al Centro-Nord.