LIVE Palermo-Como: 0-0 al 45′

PALERMO – Il Palermo, nel giorno dell’Immacolata, cerca di dare una sterzata decisiva al proprio campionato e dopo aver vinto per 1-0 in casa del Benevento avrà di fronte l’ostacolo Como che è alla ricerca del primo sussulto esterno in stagione. Alla guida dei lombardi c’è il tanto odiato Moreno Longo che l’ultima volta che affrontò il Palermo era alla guida del Frosinone e si trattava della semifinale di andata dei playoff.

Corini per questa sfida manda in campo dieci undicesimi della squadra che ha vinto in Campania domenica scorsa. L’unica variazione è Vido al posto di Valente che, però, agirà sulla fascia sinistra con Di Mariano che si sposterà sul lato opposto. In difesa ancora spazio per Bettella che trova spazio per la terza gara consecutiva.

PRIMO TEMPO:

Primo pallone della sfida gestito dalla squadra di casa. Al 5′ arriva la prima conclusione da parte dei lombardi con Cutrone che prova con il sinistro a sorprendere Pigliacelli ma la conclusione è debole. Partenza fortissima da parte dei padroni di casa che al 10′ colpiscono il palo con Mateju, l’ex Brescia di testa, dopo un calcio d’angolo, colpisce il palo, con i lombardi costretti a rifugiarsi ancora in corner. Dal successivo calcio d’angolo doppia occasione per Brunori che calcia a botta sicura due volte vedendosi respingere la sfera da Vigorito. I lombardi, però, non stanno a guardare al 12′ provano a rendersi pericolosi con Mancuso; l’attaccante casse ’92 è lanciato a rete ma interviene Di Mariano che sbilancia quel tanto che basta per permettere all’attaccante di non calciare bene.

Dopo un avvio scoppiettante da parte dei padroni di casa i ritmi sono leggermente calati. Al 23′ pericolosi gli uomini di Moreno Longo; Cerri salta Bettella serve sul primo palo Cutrone che prova a girarsi ma manda sull’esterno della rete. Contropiede guidato da Brunori al 29′, il capitano rosanero, però, perdere il tempo e viene chiuso da due difensori avversari, a quel punto decide di servire Sala che di prima intenzione crossa al centro dove c’è Segre, il centrocampista scuola Torino prova l’incornata che, però, non crea problemi a Vigorito.

Pericolosissimo il Como al 33′; Cutrone serve Mancuso posizionato sul centrodestra, l’ex Empoli si accentra leggermente e prova un sinistro a giro che colpisce il palo a supporto della rete, ma per Pigliacelli un grande brivido.Discesa perfetta di Sala al 38′, il numero 3 arriva sul fondo, serve un cross basso per Brunori che gioca di sponda per Vido che calcia di prima intenzione ma senza forza e l’estremo difensore dei lombardi blocca senza problemi. Si fa vedere il Como nella metà campo del Palermo al 44′. Palla tagliata per Cerri posizionato in area, l’ex Cagliari scarica per Cutrone che calcia di prima intenzione ma è poco preciso e la sfera va alta.

Finisce, dopo 1′ di recupero, un primo tempo ad alta intensità.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 27 Soleri, 30 Valente, 34 Devetak. Allenatore: Corini.



COMO: 99 Vigorito, 2 Binks, 3 Cagnano, 5 Da Riva, 14 Bellemo (cap.), 21 Arrigoni, 26 Odenthal, 27 Cerri, 28 Vignali, 63 Cutrone, 77 Mancuso. A disposizione: 1 Ghidotti, 12 Bolchini, 8 Faragò, 9 Gabrielloni, 19 Blanco, 23 Scaglia, 24 Celeghin, 25 Ba, 33 Delli Carri, 44 Ioannou, 70 Ambrosino. Allenatore: Longo.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Trinchieri – Longo F. IV: Cosso. VAR: Nasca. AVAR: Camplone

NOTE:

MARCATORI: