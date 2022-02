L’olio ricavato dal ‘Giardino della Memoria’ consegnato alla chiesa VIDEO

Sono stati coinvolti i ragazzi del carcere minorile Malaspina e dell'Istituto Majorana

PALERMO – L’olio ricavato dagli alberi di ulivo presenti al ‘Giardino della Memoria’, che si trova a pochi passi dal luogo della strage che, il 23 maggio 1992 alle 17.57, uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, consegnato alle chiese di tutta la Sicilia che lo utilizzeranno durante la celebrazione della Santa Messa Crismale del Giovedì Santo e nel corso dell’anno liturgico.

Il progetto, per volontà dell’Associazione Quarto Savona Quindici, ha coinvolto i ragazzi del carcere minorile Malapsina di Palermo e dell’Istituto Superiore Majorana.

“È un giorno emozionato e particolare – ha dichiarato Concetta Martinez Montinaro fondatrice dell’Associazione Quarto Savona Quindici -. Abbiamo pensato di raccogliere le olive e poi l’olio; subito dopo si è pensato di donarlo alle chiese di tutta la Sicilia“.

“Per noi è molto emozionante perché a trent’anni dalla strage, in un luogo di distruzione, c’è la rinascita. Quando si arriva in questo posto le emozioni sono sempre le stesse e i ricordi vanno al 23 maggio – ha concluso la vedova Montinaro -. Ho sempre pensato di stare nel territorio, sporcarmi le mani e dare una possibilità ai ragazzi“.

Alla cerimonia era presente anche il questore di Palermo Leopoldo Laricchia che giornalmente combatte la criminalità: “Questo progetto ha prodotto un certo quantitativo di olive, poi spremute ad olio. Le olive vengono dagli alberi dedicati ai caduti per mano mafiosa. L’iniziativa – ha concluso – è stata quella di pensare che quest’olio potesse essere utilizzato in modo simbolico, da questo la decisione di consegnarlo alla chiesa Siciliana“.

“È un’occasione per collegare l’impegno civile con l’impegno religioso e ricordare le terribili stragi del ’92 e don Pino Puglisi ucciso nel ’93 – ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presente nel luogo dove fu ucciso il giudice Falcone -. Questa condivisione di impegno da parte dello Stato e della Chiesa credo sia importante. Questo nasce da un frutto di questo spazio che è stato uno spazio di morte“.

Molto emozionata anche Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso dalla mafia: “Il luogo è particolare. In questo posto non vorrei mai venire. Questa cerimonia fa sì che gli ulivi del luogo tremendo del ’92 producano l’olio che servirà per le nostre cerimonie“.

Maria Falcone ha fondato anche un’associazione che prende il nome del fratello ucciso e ha un monito per il futuro: “La memoria è rivolta al passato ma con la speranza di un futuro sempre migliore per la nostra terra. Questo coinvolgimento dei ragazzi che hanno sbagliato è molto importante per far capire che si può sempre rinascere“.