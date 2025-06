L’ultima notte del Bayesian in fondo al mare: pronto alla riemersione

Il veliero sarà riportato in superficie sabato 21 giugno

PALERMO – Domani il Bayesian, il veliero affondato nel mare di Porticello la notte del 19 agosto del 2024, sarà riportato in superficie. E’ quanto annunciato dall’ultimo cronoprogramma della Tmc Marine, la società che si occupa del recupero dell’imbarcazione. Il recupero prevede che la maxi gru Hebo 10 lo alzi dal fondale fino a portarlo in linea di galleggiamento per essere svuotato dall’acqua.

In questi giorni dopo la riunione operativa in capitaneria a Palermo c’è stata un’accelerazione. E’ previsto che giornalisti, cittadini e turisti affollino la banchina del porto per assistere alle operazioni di recupero e la capitaneria ha già predisposto un piano di sicurezza. Dopo l’intervento di domani le operazioni si dovrebbero concludere il 23 giugno con l’arrivo del relitto nel porto di Termini Imerese.