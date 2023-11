Maltempo, allerta in diverse regioni: primi fondi per 100 milioni alla Toscana

Allarme per il livello raggiunto dai fiumi Po e Adige

ROMA – Allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Umbria. Arrivano intanto i primi 100 milioni a sostegno delle aziende alluvionate in Toscana. Stamattina audizione in commissione Ambiente alla Camera del ministro per la Protezione civile Musumeci.

Rovesci e temporali – a causa di una nuova perturbazione – sono previsti oggi su Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia. Precipitazioni anche sulla Campania, dove è stata decretata allerta gialla fino alle 24, e sul Gargano. Qualche veloce piovasco su Alpi e Triveneto. Nel resto delle regioni invece il tempo sarà decisamente soleggiato. Persiste l’allerta arancione in Veneto, dove se anche in queste ore non sta piovendo, è allarme per il livello raggiunto da alcuni fiumi come il Po e l’Adige. Si teme che possano esondare provocando allagamenti. Giovedì le piogge torneranno ad interessare le regioni del nord e l’alta Toscana. Nevicate sull’arco alpino.