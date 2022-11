Maltempo causa una frana a Casamicciola: 4 dispersi, tra loro un neonato

Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori

Quattro persone al momento risultano disperse a Casamicciola, sull’isola di Ischia, dopo la frana avvenuta questa mattina intorno alle 5.

La frana si è originata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori.

I dispersi sono i componenti di una famiglia, il marito, la moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.