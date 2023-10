Maltempo, in arrivo una nuova perturbazione: allerta in diverse regioni

Allarme rosso in Emilia. Scuole chiuse a Livorno

1' DI LETTURA

ROMA – Maltempo, in arrivo una nuova puova perturbazione sull’Italia. Allerta rossa per il maltempo oggi in Emilia Romagna; arancione in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; gialla in Piemonte, Umbria e Trentino Alto Adige.

Sull’Appennino emiliano allerta rossa anche per pericolo frane. Le scuole resteranno chiuse oggi a Livorno e in vari comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara. Intanto, un terremoto di magnitudo 3.4 si è registrato stamani tra Reggio Emilia e Modena.