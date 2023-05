Maltempo nel Messinese, frazioni e un comune isolati

Viabilità in ginocchio

MESSINA – Maltempo nel Messinese. Forti danni e disagi a causa del maltempo che sta imperversando nella zona Ionica e in quella tirrenica. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali.

Il quadro

Il maltempo nel messinese vede una situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona Tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolate dei nuclei di abitazioni.