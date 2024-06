Messinambiente e mazzette | Cinque rinvii a giudizio

MESSINA – Il gup di Messina ha rinviato a giudizio 5 persone nell’ambito dell’inchiesta su un giro di mazzette a Messinambiente. Si tratta di Armando Di Maria, ex commissario liquidatore dell’azienda, degli imprenditori, l’ex responsabile amministrativo Antonino Inferrera, gli imprenditori Marcello Di Vincenzo e Francesco Gentiluomo, infine una quinta persona. Sono tutti accusati di corruzione. L’indagine si è concentrata sugli affidamenti alle imprese private di Di Vincenzo e Gentiluomo da parte di Di Maria effettuate, secondo l’accusa bypassando le procedure ad evidenza pubblica da parte di Inferrera, che per i pm nell’affidamento alle ditte dei servizi veniva ricompensato poi sotto forma di forniture per consulenze. La quinta persona rinviata a giudizio forniva le polizze degli automezzi. (ANSA)