Meteo, fiammata africana in arrivo: caldo record in Sicilia Orientale

L'ondata non risparmierà l'isola.

1' DI LETTURA

PALERMO – La nuova fiammata africana sull’Europa centro-occidentale, con il picco del caldo sull’Italia tra giovedì e venerdì, non risparmierà la Sicilia. In Italia saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali ed il versante tirrenico, con possibili 39-40°C all’ombra ma tra le zone più calde ‘climatologicamente’ c’è la stazione di Catania Sigonella, con il dato della prima decade di agosto che riporta 34°C: si tratta di un sito meteo nelle zone interne roventi della Sicilia orientale non troppo distante da Floridia in provincia di Siracusa, dove un anno fa, l’11 agosto furono registrati 48,8°C nuovo record assoluto europeo.