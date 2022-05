Meteo, in Sicilia rinforza l’anticiclone: caldo e afa nel weekend

Ecco quando arriverà l'apice della prima ondata di calore

1' DI LETTURA

“In Sicilia il weekend del 22-23 maggio trascorrerà all’insegna del tempo stabile e soleggiato e delle temperature in deciso rialzo su valori pressoché estivi, specie nelle aree interne pianeggianti. La fase estiva si protrarrà anche nella prima parte della prossima settimana, quando diverrà massimo il contributo delle masse d’aria calda dal deserto algerino”. A dirlo gli esperti di 3Bmeteo in vista del fine settimana, tra i più caldi in questa fase di anticipo d’estate.

L’apice della prima ondata di calore

Ma ecco nel dettaglio come andrà il weekend sull’Isola. “Domenica le massime raggiungeranno picchi di 32-34°C tra la Piana di Catania, le valli del Dittaino e del Simeto, il Calatino e l’entroterra siracusano e oscilleranno tra 29 e 31°C ad Agrigento, Caltanissetta e Ragusa – spiega 3Bmeteo.it – valori termici relativamente più contenuti (25-28°C) ed elevati tassi di umidità relativa lungo le coste, specie tra le province di Palermo, Messina e Trapani”. L’apice della prima ondata di calore è previsto tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio, con temperature ben sopra la media.