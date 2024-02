Migranti: Sea Watch soccorre 45 persone, assegnato il porto di Catania

L'arrivo è previsto per domani alle 18

CATANIA – È previsto per domani alle 18 l’arrivo a Catania della nave Sea-Watch 5, che ha avuto assegnato il capoluogo etneo come porto sicuro dopo avere soccorso 45 persone in acque internazionali mentre viaggiavano su un’imbarcazione sovraffollata senza giubbotti salvagente.

“Ora si trovano al sicuro a bordo della nostra nave, che viaggia verso il porto di Catania, assegnatole dalle autorità italiane”, informa la ong tedesca su X (ex Twitter). L’attracco è previsto alla banchina 24. I migranti, dopo lo sbarco, saranno trasferiti nel centro allestito dalla Protezione civile comunale in via Forcile.