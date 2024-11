Milazzo, grave incidente con il parapendio: due feriti – IL VIDEO

Il bilancio di un drammatico schianto

MILAZZO (MESSINA) – Un grave incidente è avvenuto oggi a Milazzo, dove due turisti trentini, padre e figlia, durante un volo in parapendio, si sono schiantati contro una tensostruttura situata all’interno dell’ex discoteca “Le Cupole”.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità ipotizzano che le condizioni meteo, in particolare il forte vento, abbiano avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo del parapendio.

Intervenuto l’elisoccorso

L’intervento dei carabinieri è stato immediato e sul posto è stato richiesto anche l’elisoccorso, che ha effettuato un atterraggio d’urgenza nello stadio ‘Marco Salmeri’, trasformato per l’occasione in una base operativa per i soccorsi.

Da qui un’ambulanza ha trasportato i due feriti all’interno dello stadio, dove si è proceduto a stabilizzarli. Uno dei due, in condizioni particolarmente gravi, è stato trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico di Messina.

I primi accertamenti

Le autorità stanno analizzando la situazione per comprendere appieno le cause dell’incidente. L’attenzione si concentra sulle condizioni atmosferiche e sull’eventuale presenza di fattori tecnici o umani che possano aver contribuito al drammatico schianto.

L’ex discoteca “Le Cupole”, ormai dismessa, si trova in una posizione vicina a correnti ventose particolarmente insidiose per i voli di parapendio, un aspetto che potrebbe aver influito sul drammatico esito del volo.