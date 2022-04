Minicar a fuoco, “Fiammata dal vano batteria” VIDEO

È accaduto in piazza Della Repubblica.

Momenti di panico in corso Sicilia davanti alla sede della Banca d’Italia e a pochi metri da piazza Della Repubblica. Una “minicar”, quelle usate in maggioranza dai giovanissimi, ha preso fuoco improvvisamente. “Siamo usciti subito dall’auto – dice uno di loro – appena abbiamo avvertito qualcosa che non andava e subito dopo una fiammata dalla parte del vano batteria”. La piccola autovettura si è sciolta sotto le fiamme, è rimasto solo il telaio annerito. “Abbiamo avvertito i nostri genitori per tranquillizzare tutti che stiamo benissimo”. Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani e di una pattuglia del Corpo Forestale. Il traffico, nella centralissima strada, è stato deviato.