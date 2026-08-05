Mobilità sostenibile, Moby sponsor tecnico del “Jova Summer Party 2026” a Olbia

ROMA (ITALPRESS) – Musica e mobilità sostenibile insieme. In occasione dell’esordio del “Jova Summer Party 2026”, in programma il 7 agosto alla Olbia Arena, Moby sarà sponsor tecnico dell’evento.

Moby porterà nell’isola tutto il personale, mezzi e merci indispensabili per la produzione e la realizzazione dell’evento.

“Un incontro naturale quello tra Jovanotti – che arriverà ai concerti del suo tour in bicicletta, percorrendo ciclovie e strade secondarie – e Moby, che ha rivoluzionato la mobilità fra l’Italia continentale e la Sardegna, in primis con Moby Legacy e Moby Fantasy, i due traghetti più grandi e “green” del Mediterraneo, in servizio tutto l’anno fra Olbia e Livorno”, sottolinea in una nota Moby.

“In questo modo – conclude la nota – Moby rinforza ulteriormente la sua vicinanza storica alla musica a Olbia, come avviene ad esempio per i grandi concerti di Capodanno, portando nella splendida capitale del Nord Sardegna turisti in partenza dai porti di Genova, Livorno e Civitavecchia”.

– in collaborazione con Moby –

– foto ufficio stampa Moby –

(ITALPRESS).