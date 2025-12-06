 Mondello, le parole di La Vardera
Mondello, La Vardera: “Italo Belga commissariata dalla prefettura”

Le parole del deputato regionale
PALERMO
di
PALERMO- “Sono profondamente preoccupato di come una notizia che omette una verità possa diventare virale. La Italo Belga è stata commissariata dalla prefettura, che ha nominato 3 esperti, perché negli anni ha assunto ben 21 parenti di boss”.

“Però la società anziché dire le cose come stanno realmente ha diramato un comunicato con una ‘fake news’ dicendo in buona sostanza: ‘che bello non abbiamo avuto l’interdettiva antimafia’, omettendo di dire che hanno ricevuto un commissariamento per la presenza di ‘agenti inquinanti’. Mi sembra scontato che se fosse stato tutto in regola evidentemente non sarebbe stato necessario il commissariamento. In buona sostanza hanno pensato di fare i furbi, ma cascano male”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

La nota dell’Italo Belga (leggi)

