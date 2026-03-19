Dopo il trapianto di midollo, il giovane prof era tornato a scuola. Adesso il triste epilogo

Viveva per il lavoro e per i suoi studenti ma una malattia se lo è portato via troppo presto. Luca Salomone, insegnante 40enne, si è spento nelle scorse ore a Catania. Il suo calvario era iniziato nel 2020, come da lui stesso raccontato sui social. All’epoca insegnava a Milano.

I primi sintomi e la diagnosi

Tutto era partito da un prelievo di sangue effettuato “dopo giorni di forte inappetenza e stanchezza”. La diagnosi era arrivata durante il primo ricovero durato 47 giorni all’ospedale Niguarda: leucemia mieloide acuta.

“Certe cose succedono sempre agli altri e pensiamo che non potranno mai riguardarci. Ma nella vita, e questo l’ho imparato, il sereno e le turbolenze si avvicendano in modo scriteriato, come un temporale estivo inatteso che subentra all’improvviso dopo un giorno di calura”, scriveva Luca Salomone due anni dopo su Facebook.

Il percorso era stato tortuoso ma, ad un certo punto, il giovane prof di latino e greco aveva deciso di invertire la prospettiva: “Dal ‘perché proprio a me?’ al ‘perché non a me?’ Sposto il punto di vista, come Astolfo quando guarda la terra dalla luna, e tutte le cose assumono una fisionomia diversa”.

Luca Salomone, il ritorno a Catania e il trapianto

Qualche mese dopo le dimissioni, una nuova tegola sulla testa, ovvero i segnali di una recidiva. Luca Salomone era tornato in Sicilia ed era stato preso in carico dal Policlinico di Catania. A marzo del 2022, si era sottoposto ad un trapianto di midollo che definiva la sua “rinascita”. Attraverso i social, il giovane insegnante aveva ringraziato il “ragazzo francese che senza sapere chi fossi non ha esitato a fornirmi il suo aiuto”.

Luca Salomone aveva ripreso in mano la sua vita e, dopo aver ottenuto il trasferimento a Catania, era tornato ad insegnare. Purtroppo nei mesi scorsi un nuovo problema e un nuovo intervento lo avevano costretto a fermarsi fino al triste epilogo.

Catania, il cordoglio del “Cutelli” per la morte di Luca Salomone

“Con profonda commozione la comunità del Liceo Ginnasio “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” ricorda il prof. Luca Salomone – si legge in una nota diffusa dall’istituto scolastico catanese in cui il compianto prof ha prestato servizio – La sua presenza discreta e garbata ha lasciato un segno autentico e duraturo nella passione per l’insegnamento, nell’ascolto attento degli studenti, nella cura delle relazioni quotidiane. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine, certi che il suo esempio continuerà a vivere nella memoria della nostra comunità”.

Lo scorso ottobre, Luca Salomone aveva perso l’adorata nonna. “Un giorno ci rincontreremo e sarà bellissimo – aveva scritto su Facebook – perché avremo tante cose da raccontarci. Voglio credere che sia così”. In queste ultime ore sono in molti a ricordarlo sui social.

Gli amici: “Le favole possono essere crudeli”

“La vita dà, la vita toglie. Ci siamo sentiti e sembrava che tutto il periodo difficile fosse passato e invece oggi, leggendo per caso un post, mi si è gelato il sangue”, scrive Emanuel Foresti. Per poi aggiungere: “Non ci sono giustificazioni di quanto la vita possa essere crudele. Sei e sarai sempre un angelo presente con le tue citazioni latine che tanto amavi. Posso solo ricordati con il cuore caro Luca. Sit tibi terra levis”.

“Eri e sei stato per me una guida e riferimento, senza nemmeno accorgertene – recita il post di Adriano Conti – Con la tua passione per il latino, con quella mente viva che trovava senso nelle parole antiche e le rendeva attuali, vere, necessarie. Non studiavi solo una lingua: la vivevi, la respiravi, la trasmettevi. E in qualche modo, insegnavi anche a vivere meglio”.

“Sei stato una scia di luce: sognatore, coraggioso, solare, tenace. Il latino il tuo mondo perfetto, forse persino il rifugio dalla banalità del male. Ti ho visto ragazzino. Ti ho visto crescere. Ti ho visto raggiungere tutti i tuoi obiettivi fino alla cattedra al Cutelli…Ma davvero le favole possono essere crudeli e pretendere il loro prezzo spietato. Non doveva andare così. Ma è andata così. Ti piangiamo e ricordiamo in tantissimi”, è il ricordo di Paolo Patanè.