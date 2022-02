Musumeci-bis: via libera da Fratelli d’Italia￼

Meloni fa la prima mossa in Sicilia.

ROMA – Musumeci bis: arriva la benedizione di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni prova a prendere gli alleati in contropiede. Dopo i travagli del voto quirinalizio e lo strappo con gli alleati, Fratelli d’Italia invia una nota che svela i contorni dell’incontro romano tra i vertici del partito e il presidente Musumeci confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

“Naturale la ricandidatura”

“Al termine dell’incontro, il vertice di Fratelli d’Italia ha ribadito l’assoluto apprezzamento dell’operato del governatore Nello Musumeci. E considera naturale la sua ricandidatura alla presidenza della Regione. Tra Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, il movimento del governatore, si è stabilito sin d’ora un rapporto di costante consultazione per affrontare insieme gli obiettivi prioritari politico-programmatici legati allo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia”, si legge.

“Nei prossimi giorni il documento sarà presentato alla stampa da Giorgia Meloni e Nello Musumeci. Il vertice ha altresì auspicato la unità della coalizione siciliana attorno al presidente uscente per affrontare in un clima di serenità la prossima sfida elettorale che non può non vedere riconfermata in Sicilia la fiducia al buon governo di questi anni”, si legge ancora nella nota. Insomma, come ipotizzato, Meloni fa la prima mossa nella partita per la leadership tutta intestina al centrodestra. E resta in attesa dei compagni di strada.