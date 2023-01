Neapl, precipita aereo con 72 passeggeri: tutti deceduti

Il velivolo era diretto a Pokhara

Un aereo della compagnia Yeti Airlines con a bordo 72 persone è precipitato in fase di atterraggio nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. La compagnia aerea ha reso noto che sono stati recuperati i corpi di 69 persone. Il portavoce Pemba Sherpa, ha dichiarato all’agenzia di Tass che non ci sono sopravvissuti. Arrivata la notte le ricerche sono state sospese fino a domani. Secondo quanto rendono noto fonti locali e dell’esercito, il velivolo è precipitato in una gola profonda 300 metri, una posizione che sta rendendo difficili le operazioni di recupero.

L’aereo Atr 72, con 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, era partito da Kathmandu ed era diretto a Pokhara, quando si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto e il nuovo aeroporto internazionale della città. Tra i passeggeri vi erano 15 stranieri: cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un francese, un argentino e un irlandese.

Il governo ha annunciato una giornata di lutto per domani, lunedì 16 gennaio, in ricordo delle persone morte nell’incidente aereo. La decisione è stata presa nell’ambito di una riunione di gabinetto di emergenza.