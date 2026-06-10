Le parole dell'amministratore delegato di Sac

CATANIA -“Siamo riusciti a demolire quasi completamente il terminal Morandi. Si farà un terminal più nuovo, più grande e più adeguato rispetto alle esigenze future”.

Lo ha detto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, ospite de ‘L’Intervista’ in onda stasera su Rei Tv.

Nico Torrisi e il futuro dell’aeroporto di Catania

“Questo consentirà agli aeroporti di Catania e Comiso – ha aggiunto Torrisi – di poter superare i 20 milioni di passeggeri e lo si potrà fare perché c’è una grande richiesta di poter arrivare in Sicilia. L’aeroporto di Catania è un cantiere aperto e continuerà ad esserlo. A settimane inizieranno i lavori per rifare tutti i bagni”.

“Inizieranno inoltre – ha aggiunto – i lavori per coprire integralmente il parcheggio sopraelevato con pannelli fotovoltaici che ci renderanno autonomi dal punto di vista energetico”.

“Non abbiamo certamente l’idea di essere i migliori o i più bravi, ma in questo momento – ha concluso Torrisi – si sta facendo veramente tanto per migliorare la qualità dei servizi e preparare la crescita futura del sistema aeroportuale”.