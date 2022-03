Gli Usa avvertono la Russia: "Stop al bagno di sangue"

KIEV (UCRAINA) – Ancora un’altra notte di guerra a Kiev. Quattro esplosioni sono state udite a nella capitale ucraina, poco dopo che è scattato l’allarme aereo. Le prime due nel centro, altre due vicino alla stazione della metropolitana Druzhby Narodiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio, sfida i russi: “Qui non avrete pace, non avrete da mangiare, non avrete un momento di calma”. Il popolo ucraino opporrà una “resistenza feroce”.

I bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione della citta. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il governo di Mosca a “porre fine a questo bagno di sangue” immediatamente e a ritirare le truppe dall’Ucraina: lo scrive lo stesso Dipartimento in un comunicato, secondo quanto riporta il Guardian.