Uomo ucciso alla Zisa, le immagini dal luogo dell’omicidio

Il delitto in via Imperatrice Costanza. Indagini dei carabinieri

Un pregiudicato per droga di 45 anni, Giuseppe Incontrera, è stato ucciso a colpi di pistola alla Zisa. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 in via Imperatrice Costanza e trasportato all’ospedale Civico, ma è morto in ospedale. Indagini sul delitto da parte dei carabinieri.