Open day a Gangi, screening del cervicocarinoma

Pap test o Hpv Test gratuito senza necessità di prenotazione

GANGI (PA) – Venerdì 22 aprile, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, l’Asp di Palermo ha organizzato un Open Day al Consultorio familiare di Gangi. Dalle 9 alle 17 sarà possibile aderire allo screening del cervicocarcinoma con Pap Test o Hpv Test gratuito e senza necessità di prenotazione per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età. In programma anche visite ed attività di consulenza per menopausa e pre-menopausa.

L’iniziativa è organizzata dall’Azienda sanitaria del capoluogo in collaborazione con il Comune di Gangi e con la F.I.D.A.P.A.

All’Open Day programmato al Consultorio familiare farà seguito sabato 30 aprile alle ore 17 nella Sala Polifunzionale di Piazzetta Vitale il convegno sul tema “Donne felicemente di mezza età”. Interverranno autorità istituzionali ed esperti del settore.