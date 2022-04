Orlando dopo la bocciatura Irpef: “Faccio appello a Draghi”

"Il comportamento del Consiglio Comunale di ieri ha indignato la città“

PALERMO – “Ho evidenziato al presidente Draghi la sperequazione fra Palermo che ottiene 120 milioni rispetto ad altre città: Roma, Napoli e Torino che hanno ottenuto miliardi e multipli di miliardi”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante la conferenza stampa convocata per annunciare le misure da adottare dopo che ieri il Consiglio comunale ha bocciato il raddoppio dell’Irpef. La prima è quindi al richiesta di maggiori risorse da Roma. E a chi gli chiede se la delibera sull’aliquota Irpef sarà presentata Orlando ha risposto che la sua giunta farà di tutto per non fare andare in dissesto la città

Orlando racconta di avere chiesto al presidente Draghi un provvedimento ad hoc per Palermo. Il sindaco di Milano che pure ammette di avere ricevuto oltre 900 milioni di euro negli ultimi due anni ha dichiarato di non potere chiudere il bilancio preventivo, ha raccontato Orlando. “Questo denota criticità generali che riguardano le grandi città” è il commento.

Poi Orlando commenta la decisione di bocciare il raddoppio dell’Irpef. “Sono logiche distruttive di consiglieri comunali che sanno che non governeranno la città. Sono consiglieri senza responsabilità che giocano con il consiglio comunale come se fosse un giocattolo. Questo a partire dai renziani, loro che fanno capo a Matteo Renzi che dovrebbe sapere cosa vuol dire convocare una città”.

“Sono sedute di Consiglio Comunale all’insegna dello spreco”, ha detto Orlando. Poi l’accatto al titolare di Sala delle Lapidi Totò Orlando. “Indecorosamente guidato da un presidente del Consiglio Comunale che si è iscritto al partito di Renzi e che ha tradito il mandato degli elettori. Resta la serenità per il fatto che io non sarò candidato e così non potrà giovarsi dell’omonimia che gli ha consentito una risicata rielezione”.

“Il programma del piano di riequilibrio va avanti e sarà valutato dalla commissione per la stabilità degli enti locali e dalla Corte dei conti. La bocciatura del raddoppio Irpef non blocca il piano di riequilibrio. C’è una scadenza ed è quella del 31 maggio che è l’ultima data utile per l’approvazione delle aliquote fiscali nel Comune”.

Orlando dunque attacca: “C’è un commissario regionale per l’approvazione del bilancio preventivo. Se c’è batta un colpo. I commissari regionali non possono essere utilizzati in modo politico”.

“Il comportamento del Consiglio Comunale di ieri ha indignato la città. Il tradimento di alcuni, il tradimento degli interessi della città non viene accettato dai palermitani. Il partito del dissesto alle elezioni sarà fortemente penalizzato”, ha proseguito il sindaco di Palermo.