Oroscopo del giorno: mercoledì 3 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 3 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 3 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi, cari Ariete, potreste sentirvi un po’ come una caffettiera sul punto di esplodere: pieni di energia ma con poca direzione. Non è il giorno migliore per sfidare il capo a braccio di ferro. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ricordati, a testa calda, s’arrabbia l’acitu.

♉ Toro

Toro, oggi la vostra testardaggine sarà più utile di un ombrello in una tempesta di sabbia. Forse è il momento di concedere qualcosa? O forse no, dopotutto siete dei Toro. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Si fussi focu, bruciassi; si fussi ventu, sbattissi.

♊ Gemelli

Gemelli, la vostra indecisione oggi raggiungerà nuovi picchi. Colazione o pranzo? Restare o andare? Resisterete alla tentazione di chiedere alla monetina? Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: A bedda matri, tutti i figghi sunnu beddi.

♋ Cancro

Oggi, Cancro, vi sentirete un po’ come un granchio fuori dall’acqua: fuori posto e un po’ irritabili. Cerca di non pizzicare nessuno. Voto: 5.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu nasci tunnu, non po’ moriri quatratu.

♌ Leone

Leone, oggi siete il re della giungla… finché non dovrete fare i conti con il telecomando della TV che non funziona. Un piccolo contrattempo nel vostro regno. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: U leuni anzianu ancora munci li denti.

♍ Vergine

Cari Vergine, oggi potreste sentire il bisogno di riorganizzare… tutto. Ma ricordate, a volte il caos è solo un ordine non ancora compreso. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu è fissu ‘nta l’idea, è fissu veru.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 3 aprile 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi vi troverete a bilanciare più piatti di quanti ne possa reggere un cameriere con le braccia troppo corte. Buona fortuna! Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: A chi avi lingua passa u mari.

♏ Scorpione

Scorpione, oggi la vostra intensità sarà paragonabile solo a quella di un caffè ristretto doppio. Usatela per affrontare le sfide, non per terrorizzare i colleghi. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ogni scarrafone è bellu a mamma sua.

♐ Sagittario

Sagittario, oggi la vostra voglia di avventura vi potrebbe portare a esplorare il lato selvaggio… del supermercato. Nuovi gusti, nuove emozioni. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu camina arrinesci e cu sta fermu arrinesci.

♑ Capricorno

Capricorno, oggi la vostra determinazione vi farà sentire invincibili. Ma ricordatevi di togliere il freno a mano prima di partire a razzo. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: A capu chinu si porta l’acqua.

♒ Acquario

Acquario, oggi la vostra creatività sarà al massimo. Potreste finire per inventare qualcosa di geniale… o per dipingere il gatto. Voto: 9.5/10. Consiglio delle stelle siciliano: A acqua cheta rumpi i ponti.

♓ Pesci

Pesci, oggi vi sentirete un po’ come pesci… in bicicletta. Un giorno interessante, se riuscite a mantenere l’equilibrio. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: A mari calmu tutti i pisci sunnu forti.

Classifica dal primo all’ultimo:

1 – Acquario

2 – Scorpione

3 – Sagittario

4 – Leone

5 – Vergine

6 – Bilancia

7 – Capricorno

8 – Gemelli

9 – Ariete

10 – Cancro

11 – Pesci

12 – Toro



