Oroscopo pesci: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, questa settimana sei come un navigatore solitario in un mare di emozioni. Esplori gli abissi del cuore con la determinazione di un capitano in cerca di nuovi orizzonti. La tua relazione è come una nave: devi decidere se gettare l’ancora o salpare verso nuove avventure. I legami familiari e amicali sono come isole misteriose da esplorare, ma attenzione a non perderti in un labirinto di dubbi!

A lavoro, la tua filosofia è come quella di un turista rilassato: goditi il viaggio più che la destinazione. E per la salute, qualche piccolo contrattempo potrebbe disturbare la tua navigazione, quindi mantieni la rotta e non lasciarti scuotere dalle onde.

“Un Pesci in amore è come un nuotatore in mare aperto: deve saper orientarsi!” Voto: 6,5. “Quannu ‘u diavulu t’accarizza, voli l’arma.”

