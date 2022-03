“Orrore degli ucraini, uccisi russi disarmati” VIDEO

Le riprese effettuate con un cellulare gettano ombre sui soldati ucraini. Guarda il filmato

Orrore in Ucraina, soldati russi disarmati e uccisi dagli ucraini. C’è un video che sta facendo molto discutere, gettando ombre pesanti su alcuni nuclei di soldati ucraini. Il filmato è stato diffuso dai media russi, mostrerebbe tre soldati “russi”, colpiti a morte da un ucraino in divisa. Si tratterebbe di un crimine di guerra, in violazione delle convenzioni internazionali. Non si contano le atrocità commesse dai russi, con bambini seppelliti dalle macerie e bombardamenti contro obiettivi sensibili. Ma questo filmato, diffuso dal noto esperto di comunicazione internazionale Lion Udler fa riflettere anche sul presunto comportamento di alcuni ucraini. SEGUI LA DIRETTA IN TEMPO REALE DELLA GUERRA