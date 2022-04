Orrore dei soldati di Mamuka Mamulashvili: russi sgozzati e fucilati VIDEO

Filmato agghiacciante verificato dal New York Times. Documentato crimine di guerra

Guerra scatenata dai russi, da un filmato diffuso su telegram emergono nuovi possibili orrori degli ucraini, in particolare delle milizie georgiane comandate da Mamuka Mamulashvili. Soldati russi sgozzati e fucilati. GUERRA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il New York Times ha constatato che il video mostra militari ucraini dopo aver sgozzato e fucilato soldati russi catturati. Nel filmato ci sono militari stesi a terra, alcuni ancora vivi. L’esecuzione sarebbe avvenuta il 30 marzo a Dmytrivka, a poco più di dieci chilometri da Bucha.

Il Corriere ha ricostruito i particolari della strage compiuta dagli ucraini.

Il Corriere ha individuato il sedicente comandante del reparto di assassini. Si chiama Mamuka Mamulashvili e rivendica l’orrore come frutto dei suoi ordini. Mamulashvili si presenta come l’ufficiale in capo della «Legione nazionale georgiana» che combatte in Ucraina a fianco del governo di Kiev. In effetti, almeno uno del reparto che ha sparato ai prigionieri russi, parla russo con accento georgiano. E, in ogni caso, è lo stesso ufficiale Mamulashvili a riconoscere proprio quella pattuglia come ai suoi ordini. «L’abbiamo detto sin dal principio, noi non facciamo prigionieri» è l’allucinante spiegazione del comandante.

“La Bbc ha esaminato il video dell’esecuzione – ha ricostruito il Corriere – con tecniche di riconoscimento satellitare e incrociando i dati a disposizione. Dall’indagine risulta che l’eccidio sarebbe avvenuto durante il ritiro dei militari russi dalle aree a nord di Kiev. In particolare, sulla strada tra Dmytrivka e le zone di Irpin e Bucha. Già nei giorni scorsi erano state segnalate alcune unità russe rimaste isolate, forse dimenticate dai comandi durante un ritiro non particolarmente ordinato. Oppure i russi di quella particolare unità si erano attardati per riempire il loro blindato di oggetti rubati nelle case ucraine. In ogni caso l’imboscata dei miliziani georgiani ha avuto successo e si è conclusa in quel modo disgustoso”.