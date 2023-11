Orrore nel canalone, trovato un cadavere: “Potrebbe essere di Giulia”

Sette giorni di ricerche, le parole del procuratore

PORDENONE – È con ogni probabilità il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da una settimana, quello trovato stamane dai vigili del fuoco nei pressi di Barcis.

Lo spiega il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, all’ANSA: “Il corpo dovrebbe essere il suo, – afferma Cerchi – ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma”.

Il corpo recuperato



Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo.



Settimo giorno di ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Le operazioni ricalcano lo schema di ieri lungo l’asse, tra Veneto e Friuli, che va da Dolo e quindi dal fiume Brenta al lago di Barcis. Vigili del fuoco, Carabinieri e una settantina di volontari della Protezione civile si sono suddivisi gli incarichi con cani molecolari e sommozzatori pronti ad entrare in azione nel caso di tracce rilevanti. In particolare i Vigili del fuoco ispezionano corsi d’acqua e laghi con i volontari della Protezione civile che controllano gli argini. E’ atteso anche l’utilizzo dell’elicottero dei pompieri di stanza all’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia.