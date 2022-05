Orrore russo, bombardata scuola: corpi tra macerie VIDEO

Sessanta persone tra le macerie, ancora una strage dei soldati di Putin. Il filmato

Guerra in Ucraina, ancora orrore dei soldati di Putin. Le forze russe hanno bombardato una scuola nel villaggio di Belohorivka, nella regione di Luhansk , dove 90 persone si erano rifugiate. Lo ha scritto su Telegram l'Amministrazione militare regionale di Luhansk , secondo quanto riporta Ukrinform. Circa 30 persone sotto le macerie sono gia' state salvate, si legge ancora.

Due persone sono rimaste uccise ieri in seguito al bombardamento contro una scuola a Bilohorivka messo in atto dalle forze russe. Lo ha riferito il governatore di Luhansk, Serhiy Gaidai, citato dall’agenzia di stampa “Unian”. Gaidai ha detto che molte persone avevano trovato riparo nell’edificio dopo che il rifugio antiaereo della citta’ era stato distrutto in precedenza. “Circa 60 persone rimangono sotto le macerie dopo l’attacco”, ha riferito il governatore.