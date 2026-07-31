Ortigia Film Festival, svelate le giurie della XVIII edizione

Carla Signoris presiederà la giuria dei lungometraggi

SIRACUSA – L’Ortigia Film Festival si prepara a inaugurare la XVIII edizione, in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre. In attesa della presentazione del programma completo, la manifestazione ha annunciato i componenti delle giurie che valuteranno le opere in concorso nelle sezioni dedicate a lungometraggi, documentari e cortometraggi.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro”, un filo conduttore che mette al centro il dialogo tra memoria, innovazione e capacità del cinema di raccontare il presente guardando al futuro.

A presiedere la giuria del Concorso Lungometraggi – Opere prime e seconde sarà l’attrice Carla Signoris. Insieme a lei ci saranno la giornalista e critica cinematografica Gloria Satta e il regista e produttore Fabio Segatori. La giuria assegnerà i premi per il Miglior Film, il Miglior Interprete e la Migliore Sceneggiatura.

La giuria del Concorso Internazionale Documentari sarà guidata dal regista Mattia Colombo e vedrà la partecipazione degli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, diretto artisticamente da Costanza Quatriglio. Il premio al miglior documentario sarà dedicato alla memoria del critico e studioso Sebastiano Gesù.

A presiedere la giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi sarà Pier Giorgio Bellocchio, affiancato da Caterina Guzzanti e dalla regista e sceneggiatrice Paola Columba. Alla migliore opera andrà anche il Premio Laser Film.

Per ciascuna delle tre sezioni competitive sarà inoltre assegnato il Premio del Pubblico, attribuito dagli spettatori.

Accanto ai concorsi, il festival proporrà quattro sezioni non competitive: Cinema Women, dedicata alle giovani registe internazionali; Cinema & Animazione, riservata al cinema d’animazione; La Voce del Mare, focalizzata sulla tutela dell’ecosistema marino e sul rapporto tra Siracusa e il mare; e OFF Scuole, che ospiterà cortometraggi realizzati da alcuni tra i più importanti istituti europei dell’audiovisivo.

Il cartellone sarà completato da incontri con gli autori, eventi speciali e momenti di approfondimento dedicati ai linguaggi del cinema contemporaneo.

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Fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, l’Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Il Comitato scientifico è composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno, tra gli altri, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Siracusa, della Sicilia Film Commission, dell’Unesco, di Rai Cinema Channel e della Siae.