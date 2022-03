Oscar, Will Smith infastidito da una battuta schiaffeggia Chris Rock VIDEO

Il presentatore ha preso in giro la moglie dell'attore, poi premiato come miglior attore

Nella notte italiana Will Smith ha vinto il suo primo Oscar come migliore attore, ma a rubare la scena è stato il suo alterco fuori programma con Chris Rock.

Il neo-premio Oscar per “King Richard – Una squadra vincente” poteva essere arrestato rischiando fino a sei mesi di carcere e 100 mila dollari di multa se il comico che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie Jada avesse deciso di fare denuncia.

L’ACCADUTO

Quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith è, invece, degenerato in uno scontro fisico con Smith che ha perso le staffe, si è alzato dalla propria poltrona, si è diretto verso Chris Rock e gli ha sferrato un forte schiaffo in faccia. Il comico, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith alla quale ha detto “Ti prepari per Soldato Jane 2?” alludendo al look di Demi Moore. Tempo fa l’attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecie.

Will Smith tornato al suo posto ha urlato due volte “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”.

Pochi minuti dopo l’alterco, Smith era tornato sul palco a ritirare il premio, e lì, visibilmente emozionato, si era paragonato a Richard Williams, il padre delle star del tennis Venus e Serena Williams di cui ha interpretato il ruolo che gli ha fatto vincere il premio. “La vita imita l’arte. L’amore ti fa fare pazzie”, ha detto l’attore con le lacrime agli occhi: “Richard era un feroce difensore della sua famiglia: in questo momento nella mia vita sono sopraffatto da quel che Dio mi chiede di fare”.

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita – ha scritto su Twitter il regista Gabriele Muccino -. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora“.