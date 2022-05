Palagonia, sequestro da 1,5 milioni a imprenditore della carne

L'uomo è stato anche denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di armi.

CATANIA – Importazione e rivendita di carne. È questo il settore in cui è attivo l’imprenditore di Palagonia al quale sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per un milione e mezzo di euro. L’uomo è stato altresì denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di armi, ed era già indagato per reati contro il patrimonio, reati tributari e bancarotta fraudolenta.

La misura patrimoniale è stata eseguita dal comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, su provvedimento della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catania e su proposta della procura della Repubblica di Caltagirone.

Secondo le indagini, negli ultimi dieci anni l’imprenditore avrebbe costituito diverse società e avrebbe così evaso tasse e Iva per milioni di euro. L’uomo non avrebbe rispettato gli adempimenti tributari imposti dall’acquisto di beni da altri Stati dell’Unione Europea, al fine di non pagare l’Iva dovuta sugli acquisti intracomunitari. Nella verifica fiscale su una delle ultime società utilizzate dal palagonese, sarebbe stata accertata un’evasione dell’Iva per 500mila euro, oltre che una consistente evasione sui redditi.

Considerando il profilo dell’uomo e la sua “evidente pericolosità sociale“, scrive la Guardia di finanza in una nota diffusa alla stampa, i militari della compagnia di Caltagirone, sotto la direzione del procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera, hanno avviato, nei confronti del commerciante e dei suoi familiari, indagini patrimoniali volte a verificare la coerenza del loro patrimonio e del loro tenore di vita con i redditi dichiarati.

Le indagini hanno analizzato il lasso di tempo che va dal 2010 al 2021 e avrebbero riscontrato una sproporzione di circa due milioni di euro tra le fonti di reddito dichiarate da lui e dai suoi congiunti e i beni acquistati in quei dieci anni. Il provvedimento di sequestro ha riguardato nove persone, cinque società (non solo nel settore della carne, ma anche dei trasporti), nove fabbricati, terreni coltivati, un aranceto di due ettari, quattro cavalli da corsa, automobili e quote societarie per 1,5 milioni di euro.