Falsa invalida e appassionata di danza: “Queste due cretine”

Così la messinscena sarebbe andata avanti per 38 anni

PALERMO – “Ogni tanto andavo dal dottore e mi facevo prescrivere due pacchi di pillole e le mettevo dentro. E poi infatti le buttavo”, diceva la ‘falsa invalida’ di Trabia finita sotto inchiesta della Procura di Termini Imerese per truffa aggravata.

Avrebbe finto di soffrire di patologie motorie e psichiche invalidanti al 100 per cento in modo da incassare 800 euro al mese fra pensione e indennità di accompagnamento.

La messinscena della donna di 65 anni è andata avanti dal 1983 fino all’anno scorso, quando è stata smascherata dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria che l’hanno filmata mentre conduceva una vita normale.

Faceva la spesa, andava al mare e nel tempo libero ballava persino la danza del ventre nonostante la relazione medica indicasse la difficoltà a recepire stimoli sensoriali e uditivi. Insomma, sarebbe stata una falsa invalida.

Quando è stata convocata dall’Inps per una nuova visita ha capito che la sua finzione stava per essere smascherata. Ha cercato di reggere il gioco sporco: “… io ho risposto ho risposto cioè in una maniera che comunque non sono al 100% hai capito? Un pochino comunque mi manca”.

Le risposte volutamente ritardate non hanno tratto in errore i medici. Si trattava di due dottoresse che la donna definiva “due cretine”. “Due cretine”, ma molto preparate tanto da certificare le buone condizioni generali della donna.

In passato, nel 1983 e nel 2010, era andata diversamente. La donna era riuscita a convincere la commissione medica provinciale sulla sua invalidità. E lo ammetteva: “… cioè ho fatto quello più importante e devo perdere tutto per queste due cretine”. Si riferiva, secondo la Procura che ha ottenuto dal gip il sequestro di 205 mila euro, alle precedenti visite mediche.