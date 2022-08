Palermo, a Radio Time la radiocronaca per la stagione 2022/2023

La radio avrà la possibilità di seguire in esclusiva i momenti più importanti del campionato

PALERMO – È Radio Time il network ufficiale del Palermo per la stagione 2022/23. Oltre alla radiocronaca a cura di Massimo Pisciotta, la radio avrà la possibilità di seguire in esclusiva e da vicino i momenti più importanti del campionato e dialogare direttamente con i protagonisti della squadra, ospiti di interviste e collegamenti speciali sulle frequenze in FM, online e in tv.



Grazie all’accordo appena siglato, a Radio Time sarà affidata anche la selezione musicale nel pre-gara delle partite casalinghe, con un dj della radio in consolle e uno speaker che dal campo accompagnerà il riscaldamento della squadra e l’ingresso graduale dei tifosi allo stadio, per poi lasciare il microfono, come di consueto, allo speaker del Palermo Giuseppe D’Agostino per la presentazione del match e la lettura delle formazioni.

Radio Time è raggiungibile in FM sulla frequenza 94.00 a Palermo (per le altre frequenze territoriali www.radiotime.it) e in radiovisione sul 394 del digitale terrestre.

La radiocronaca sarà disponibile anche su RTA-Radio Tivù Azzurra, partner del Palermo per la stagione in corso. Sarà possibile seguire la radiocronaca in FM sulle frequenze 91.8-94.3.