Palermo, al Seven Restaurant parte Musixology VIDEO

Dodici appuntamenti per concerti, dj set, live in acustico accompagnati da buon cibo e da una selezione di cocktails

Dopo mesi difficili per il settore del food messo a dura prova dall’ultimo biennio pandemico, il comparto della ristorazione riparte. E il Seven Restaurant di Palermo, il ristorante sulle suggestive terrazze dell’Hotel Ambasciatori di via Roma 111 a Palermo, lo fa rilanciando un nuovo format che prende il via oggi, e che risponde al nome di Musixology. Una rassegna che, come suggerisce il nome stesso, unisce la musica all’arte della mixology e che, fino al 16 giugno, avrà luogo ogni giovedì in uno dei rooftop più suggestivi ed eleganti della città.

12 appuntamenti dedicati alla musica e all’esperienza sensoriale ideati dalla famiglia Attinasi, dove concerti, dj set e live in acustico saranno accompagnati dal buon cibo e da una selezione di cocktails, i “Seven Signature”, pensati dal bartender Sandro Bustinto, e che ricordano gli ever green della mixology: melodici drink in cui le note musicali si traducono in note aromatiche. Gin, vodka, champagne, whisky sposano ingredienti come bitter al cioccolato, rosolio di bergamotto, sciroppo d’agave, maracuja e liquore al rabarbaro. A questi si aggiungono due “Special Signature”: uno firmato da Caffè Morettino e chiamato Etiopia – un espresso Ethiopia, con zucchero di canna liquido, succo di lime, Campari e liquore al lampone – l’altro invece da Insulae – un Martini isolano che ricorda gli arcipelaghi siciliani grazie a gin, marsala e capperi – entrambi partner della rassegna insieme a Todaro Winery.

E tra melodie jazz, dj set e vinili a inaugurare la rassegna oggi sarà la musica dal vivo di Dario Bruno, cantante dei Fancies, gruppo siciliano dal background che spazia tra il chicago blues e il rock ‘n roll, fino al pop e al soft rock italiano degli anni ‘70. Il 12 maggio, invece, sarà la volta dei Bolone, il duo acustico formato da Salvatore e Irene Bolone che abbraccia dal funk al rock, dalla dance al pop, reinterpretando questi generi con nuovi arrangiamenti musicali.

Spazio anche alla musica jazz. Il 7 aprile toccherà al sax di Gaspare Palazzolo e al contrabbasso di Fulvio Buccafusco, mentre due giovedì dopo, il 21 aprile, Chiara Minaldi, una delle voci più accattivanti del panorama siciliano, sarà accompagnata al pianoforte da un giovane artista come Ciccio Leo. Si dovrà aspettare il 5 maggio per una nuova serata di musica jazz che, confidando nel bel tempo, sarà sotto le stelle: in scena i BeatPop, il duo composto da Rita Collura (al sax) e Riccardo Serradifalco (alla chitarra). Il 19 maggio, invece, è la volta di Giorgia Meli e Lino Costa che, insieme, daranno voce a un variegato repertorio brasiliano. Chiudono gli appuntamenti dedicati al jazz Giuliana Di Liberto e Antonio Zarcone che, il 9 giugno, scalderanno il settimo piano dell’hotel in via Roma con canzoni e colonne sonore dei più importanti film del cinema internazionale.

Mentre a battezzare i dj set sarà Vincenzo Bonura, il 14 aprile, che con le sue note revival porterà tutti indietro nel tempo a partire dalle ore 19. Il 28 aprile al Seven arriva invece Nunzio Borino che con la sua musica elettronica in vinile sigillerà una serata da non dimenticare. Il 26 maggio altro appuntamento con la musica in vinile, questa volta con Luigi Anello e Francesco Saporita, il gatto e la volpe della scena musicale underground palermitana. Il 1° giugno, invece, la giovane dj Miriam Casa scalderà l’atmosfera con la sua elettronico-music. Infine Mirko Sardina, una certezza in consolle, che il 16 giungo con la sua selezione di musica house accompagnerà gli ospiti sin dall’aperitivo.

Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta chiamando i numeri 091.6166881 o 333.3613986 oppure mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.