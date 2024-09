Palermo, al via lunedì gli eventi in memoria del Beato Pino Puglisi

Sono promosse dal Centro di Accoglienza Padre Nostro

PALERMO – Inizieranno lunedì prossimo manifestazioni, eventi e mostre in memoria del Beato Pino Puglisi, nel 31esimo anniversario del suo martirio. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, per commemorare il suo fondatore, pubblica il programma delle manifestazioni in onore del sacerdote di Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993.

S’inizia lunedì 9 settembre all’ex Chiesa San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 18/B. Poi presentazione dello Sportello Generalista “AVIRE PALERMO” per l’assistenza alle vittime di reato e per la promozione di programmi di giustizia riparativa.

E ancora, giovedì 12 alla Parrocchia San Salvatore di corso dei Mille 751 l’adorazione eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi, a cura della comunità parrocchiale. Sabato 14 nella piazzetta Beato Padre Pino Puglisi 5 alle 20 spettacolo di Salvo Piparo “Me lo Aspettavo e il Trionfo di Santa Rosalia”. E alle 21 la veglia di preghiera a cura di don Vito Impellizzeri e del Centro Padre Nostro.

La prima settimana si chiude domenica 15 presso la Cattedrale di Palermo con la celebrazione Eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi presieduta dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.