Ferrandelli: “Porteremo Lagalla al ballottaggio, lo batteremo” VIDEO

L'incontro in piazza Magione: "Noi siamo il cambiamento, Palermo non può attendere ancora"

Il candidato a sindaco Fabrizio Ferrandelli presenta tutti i candidati al consiglio comunale e gli assesori designati: lo fa in piazza Magione a Palermo, dove si svolgerà anche un flash mob. “Siamo qui per parlare del nostro impegno politico”, ha aperto così l’iniziativa, accolta dall’applauso della folla. “Beni comuni contro Cosa nostra” si legge sul palchetto allestito nella piazza, dove Ferrandelli dice “Noi siamo la speranza di cambiamento, di rimettere subito in piedi una città inginocchiata”.

“Quella giunta ci ricorda già Italia ’90”

E su Roberto Lagalla, il candidato del centrodestra, Ferrandelli aggiunge: “I giganti hanno spesso i piedi di argilla, noi siamo convinti che lo porteremo al ballottaggio e che lo batteremo al ballottaggio. Palermo non può più aspettare altri anni e avere a che fare con persone che non conoscono la città e che già dalla presentazione della giunta dimostrano di essere Italia ’90. Siamo molto orgogliosi della squadra di governo che andiamo a presentare, abbiamo scelto donne e uomini che con la loro storia non hanno nulla da nascondere”.