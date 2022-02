Palermo, aperto lo svincolo di viale Regione all’altezza di via Villagrazia

Stamattina gli operai della Rap hanno divelto il guard rail che delimita la corsia laterale

PALERMO – “Questa mattina gli operai della Rap hanno divelto il guard-rail che ha permesso l’apertura di un nuovo svincolo dalla bretella laterale alla parte centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di via Villagrazia. Uno svincolo necessario per alleggerire il traffico in via Oreto e tutta la zona dopo la chiusura del precedente svincolo a ridosso del ponte. Sono molto soddisfatto, anche se il risultato reale lo avremo quando avremo date certe sull’inizio e soprattutto sulla fine dei lavori sul ponte Corleone. L’assessore Catania provveda, intanto, a fare sospendere la ZTL, sarebbe un ulteriore alleggerimento della pressione del traffico in città”. Lo dice il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo, Igor Gelarda.