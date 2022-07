Palermo, “schiave del pulito”: 5 arresti per caporalato

Immigrate reclutate nei centri di accoglienza e minacciate

PALERMO – Sono tristemente denominate “schiave del pulito”. La squadra mobile di Palermo smaschera un giro di caporalato. Ragazze nigeriane sarebbero state reclutate nei centri di accoglienza e costrette a spaccarsi la schiena per una miseria.

Sono cinque le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Agli indagati, tutti ai domiciliari, vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo, truffa ed estorsione, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni dello Stato e con l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera.

L’inchiesta ruota attorno alla struttura consortile denominata “Diadema” a cui fanno capo diverse imprese di pulizia. Le lavoratrici immigrate prestavano servizio in alcune strutture ricettive a Palermo e Castelvetrano.

Lavoravano fino a 12 ore consecutive con retribuzione di 400 euro al mese. E c’era pure chi non veniva pagata. Per dare una parvenza di legalità alcune donne stipulavano dei contratti fittizi. Molte lavoravano in nero. Senza diritti, senza contributi versati all’Inps.

Fantasmi nelle mani degli sfruttatori, ostaggio dei caporali che minacciavano di cacciarle dalle strutture di accoglienza e di farle perdere lo status di rifugiato.

Ai domiciliari finiscono i rappresentanti delle società consorziate e due responsabili di centri di accoglienza di Palermo. Per un anno non potranno ricoprire incarichi direttivi in azienda. I poliziotti guidati dal capo della Mobile, Marco Basile, stanno perquisendo gli uffici del “Consorzio Diadema”.