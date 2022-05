Paura in pieno giorno

Tragedia sfiorata a Palermo dove un’auto si è incendiata in strada in pieno giorno e nel bel mezzo del traffico cittadino. A evitare il peggio l’intervento dei vigili del fuoco.

Il fumo e le fiamme

L’allarme è stato lanciato da via Leonardo da Vinci, poco prima dell’ingresso in viale Regione Siciliana: dall’auto è uscito del fumo, poi sono divampate le fiamme. Chi era alla guida è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, mettendosi in salvo.