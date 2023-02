Palermo, bare abbandonate ai Rotoli: scatta l’indagine interna

Acquisiti documenti e carte sui materiali acquistati in questi ultimi mesi (foto d'archivio)

1' DI LETTURA

PALERMO – Alcune bare al cimitero dei Rotoli sono abbandonate per terra e con le lastre di zinco aperte. Sotto accusa da parte dei nuovi commissari del cimitero palermitano la vecchia gestione. Sono stati acquisiti documenti e le carte sui materiali acquistati in questi ultimi mesi.

“Non si comprende – spiegano dalla nuova gestione commissariale – come mai non siano state realizzate delle rastrelliere per togliere le bare dall’asfalto e come mai non si sia pensato di acquistare lo stagno per sigillare le bare. Abbiamo acquisito tutta la documentazione e rappresenteremo agli inquirenti tutto quello che succede dentro il cimitero. Chiederemo conto alla Reset per quanto successo e a chi ha gestito il cimitero”.

“Abbiamo intenzione di cambiare molto all’interno del camposanto per azzerare le bare in deposito – aggiungono dalla nuova gestione – Stiamo lavorando per questo. Spero che se si possa lavorare veramente di dare i risultati sperati. Tante cose sono chiare e abbiamo iniziato a relazionare le anomalie riscontrate. Al momento di più non si può dire”.