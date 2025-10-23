Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli

PALERMO – Un forte boato nella notte. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli.
Contemporaneamente, la casa vandalizzata che doveva essere consegnata a una famiglia, come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme.
Era stato lo stesso assessore, ieri, a denunciare, con un video postato su facebook, gli atti vandalici ai danni del bene pubblico.
Sulla bomba carta, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l’assessore impegnato sul fronte della legalità.