 Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli

Non si esclude alcuna pista
1 min di lettura

PALERMO – Un forte boato nella notte. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli.

Contemporaneamente, la casa vandalizzata che doveva essere consegnata a una famiglia, come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme.

Era stato lo stesso assessore, ieri, a denunciare, con un video postato su facebook, gli atti vandalici ai danni del bene pubblico.

Sulla bomba carta, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l’assessore impegnato sul fronte della legalità.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI