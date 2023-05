Palermo, cambia ancora la viabilità in via Cavour

Lo si legge nell'ordinanza pubblicata dal comune

PALERMO – Cambia parte della viabilità tra via Cavour e via Francesco Guardione a Palermo, è quanto si legge nell’ordinanza 694 del comune di Palermo.

“Ritenuto – si legge nell’ordinanza – che necessita regolamentare l’intersezione tra la via Villaermosa e la via Cavour, si propone di attuare il seguente nuovo piano locale di circolazione”:

Via Villaermosa intersezione con la via Cavour eliminazione dell’obbligo di svolta a destra

in direzione via Cavour.

Inoltre si ordina, tra via Cavour, tratto compreso tra la Via Villaermosa e la via Via Roma, istituzione del senso unico di marcia nel senso e nel tratto. A questo, si aggiunge il cambio della viabilità in via Francesco Guardione dove il senso di marcia sarà invertito, cioè non si potrà più svoltare a sinistra da via Villaermorsa bensì chi percorrerà via Roma potrà svoltare a sinistra e dirigersi in via Guardione e poi arrivare in via Cavour.