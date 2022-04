Palermo, Cascio in campo: “Puntiamo a sintesi ampia” VIDEO

Il candidato sindaco di Forza Italia apre la campagna elettorale da Mondello.

PALERMO – “Ci riproponiamo di raggiungere una sintesi che sia più ampia possibile. Già così siamo abbastanza competitivi e non abbiamo paura di fronteggiare la campagna elettorale”, lo ha detto il candidato sindaco del ticket Forza Italia Lega Francesco Cascio che ha presentato oggi la sua candidatura a Mondello. Così Cascio ha commentato con i giornalisti le spaccature all’interno del centrodestra.



Numerosi sono gli intervenuti all’iniziativa. Primo fra tutti il candidato vicesindaco ed esponente della Lega Alberto Samoná. Tanti i big: Gianfranco Micciché, Renato Schifani, Saverio Romano, l’assessore regionale Toni Scilla, la new entry in Forza Italia Edy Tamaio, Vincenzo Figuccia (Lega), i consiglieri comunali forzisti Giulio Tantillo e Andrea Mineo.

“Se non ci fosse stata l’attesa per la sentenza che lo ha riguardato avrei presentato prima la candidatura”, ha aggiunto Cascio.

“La sintesi non si cerca lanciando Ultimatum e credo che La Russa abbia lanciato ultimatum. Giustamente vuole una sintesi per stare assieme alle comunali, alle regionali e alle nazionali”, è il commento del candidato sindaco sulla richiesta di Fratelli d’Italia di discutere contemporaneamente la candidatura del centrodestra al Comune di Palermo e quella alla Regione Siciliana.

Poi Cascio ha spiegato il suo slogan. “Ne avrò cura è la sintesi degli ultimi sei anni di vita. Mi sono occupato di Covid e di emergenza migranti”. E riguardo il programma: “Non è importante quello che tu pensi sia importante per la città ma quello di la città ha bisogno. Una parte del programma è stata già scritta ma un’altra la scriveremo con imprese e associazioni”. Cascio ha anche parlato di emergenze. Fra tutte, secondo il candidato, la più importante è quella finanziaria.