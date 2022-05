Cesa a Palermo con Lagalla: “Rilanciamo il lavoro”

I temi al centro della manifestazione e le parole del candidato sindaco

PALERMO – “Il lavoro. E’ questa la richiesta principale che mi rivolgono in tanti. A tutti rispondo che il Comune non dà posti ma ha il dovere di sostenere ed agevolare chi li da’, le imprese. L’occupazione stabile la creano leimprese. Ecco perchè è mia intenzione operare contemporaneamente su diversi livelli per facilitare, stimolare e sostenere gli investimenti nella nostra città”. Lo ha detto il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, a margine della manifestazione elettorale dell’Udc che si è svolta nel capoluogo siciliano, alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa.

“Innanzitutto, snellimento delle procedure burocratiche comunali. Questo si declina in tempi certi e brevi per gli adempimenti. – ha aggiunto – Poi, incentivi economici, anche in termini di riduzione del carico fiscale. Infine, l’efficenza di tutti i servizi. Dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla rimodulazione della viabilita’”.