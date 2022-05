Palermo, cessione vicina: altri incontri con gli emissari del City

La trattativa con la cordata guidata dallo sceicco Mansour va avanti

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Continua a gonfie vele la trattativa tra il Palermo FC e il City Group, società proprietaria della holding che gestisce, tra le altre, il Manchester City dello sceicco Mansour.

Nelle scorse settimane si è dato il via alla due diligence per controllare i conti del club di viale del Fante, che ha dato seguito ad alcuni incontri nel capoluogo siciliano. Il primo è avvenuto nella giornata di ieri alla presenza dell’ex attaccante, oggi “Managing director of global football” del City Group Brian Marwood.

Anche oggi le parti si sono incontrare al ‘Renzo Barbera’, dove c’è stato modo di parlare di altre tematiche legate alla società che, sarà ceduta alla holding dello sceicco, resterà in mano per il 20% a Dario Mirri.

Intanto questa sera la squadra rosanero sfiderà per la gara di ritorno del primo turno nazionale la Triestina, sconfitta già 2-1 nel match di andata, e lo farà davanti a più di 30 mila spettatori che sognano un futuro radioso e il ritorno in Serie A.