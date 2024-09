Palermo, chiuso il pub dove è stato accoltellato il panettiere 21enne

L'amarezza dei gestori: succubi di un comportamento scorretto

PALERMO – I carabinieri hanno sequestrato il pub Finch, alle spalle delle Poste centrali di via Roma, a Palermo. Sarebbe il luogo dove è stato accoltellato lo corso weekend M.S., il panettiere di 21 anni che ha rischiato di morire per un fendente che ha sfiorato la membrana del cuore.

Il giovane è stato prima portato al pronto soccorso di Villa Sofia e poi, in seguito alla necessità di un delicato intervento chirurgico, trasferito al Policlinico di Palermo dove le sue condizioni rimangono stabili.

A dare la notizia del sequestro del pub sono stati gli stessi gestori del Finch con un post su Instagram. “Con rabbia e dispiacere comunichiamo che il locale è chiuso per accertamenti riguardanti una grave lite scoppiata fuori dal Finch di cui non eravamo a conoscenza – su legge nel post -. Ancora una volta siamo succubi del comportamento scorretto e animale di ragazzi che vorremmo NON frequentassero il nostro locale”.