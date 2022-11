Corruzione in assessorato: “Sono stato furbo, la vita funziona così”

Così diceva il funzionario regionale raggiunto da una misura cautelare

PALERMO – “Pure io sono stato furbo, ma è così… è la vita che funziona così è il mondo che funziona così”, diceva Marcello Asciutto alla moglie.

La furbizia, secondo l’accusa, era consistita nello sfruttare l’amicizia con Sergio Vella (“Qua sono amicizie vere, questa di qua”, diceva l’imprenditore agrigentino) per avvantaggiare le società milanese del figlio che si occupa di trading finanziario. Come? Ottenendo che l’imprenditore dei rifiuti affidasse un milione di euro di investimenti al figlio.

In cambio il funzionario regionale avrebbe avuto un occhio di riguardo per le imprese di Vella che si occupano di trattamento di acque e rifiuti a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, e ad Aragona, nell’Agrigentino.

Ad Asciutto il Gip oggi ha imposto l’obbligo di dimora a Monreale, dove vive. Fino al primo arresto, avvenuto due anni fa nell’ambito di un’altra inchiesta, era funzionario dell’assessorato regionale all’Energia. Dopo l’arresto è stato reintegrato, ma spostato al Territorio.

Asciutto incontrava spesso Vella. Gli suggeriva cosa fare e come sistemare le richieste più svariate. Dall’ampliamento delle tonnellate di rifiuti alle modifiche nelle stazioni di trasferenza, alla deroga a trattare i rifiuti dei mercati. Tutto ciò lo avrebbe fatto per spingere l’attività del figlio. Altrimenti il suo pacchetto “poteva restare con quattro pirla”. Come diceva la moglie, “prima dell’intelligenza serve la moneta”.

Vella poteva contare su una fitta rete di relazioni. Ad esempio dice di essere contento del fatto di avere “insistito tramite Angelino” per convincere un noto commercialista milanese ad affidarsi ai servizi della società del figlio di Asciutto.

“Angelino” è l’ex ministro Angelino Alfano che stava per diventare presidente della società. L’arresto Asciutto, avvenuto nel dicembre 2020 nell’ambito di un’indagine precedente, fece saltare tutto. Peccato “perché anche altri insomma – diceva Vella prima dell’arresto del funzionario – si sono fidati di questa loro presenza e stanno entrando proprio”.